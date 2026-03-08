Совет экспертов Ирана определился с выбором верховного лидера страны

Выборы верховного лидера Ирана состоялись, Совет экспертов определился с кандидатурой, сообщил член совета Ахмад Аламолхода, передает агентство Mehr.

Фото: Raheb Homavandi / TIMA / Reuters

Фото: Raheb Homavandi / TIMA / Reuters

Аятолла подчеркнул, что в соответствии с конституцией ни одно лицо, включая членов Совета экспертов, не имеет права пересматривать принятое решение. Имя избранного лидера пока не раскрывается, все теперь зависит от главы секретариата Совета экспертов. Член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери также заявил сегодня, что Совет достиг консенсуса по выбору верховного лидера.

Пост верховного лидера Ирана стал вакантным после гибели Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля, начавших военную операцию против Исламской Республики 28 февраля. СМИ и президент США Дональд Трамп называют вероятным преемником аятоллы Хаменеи его сына Моджтабу.