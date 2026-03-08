Денис Паслер поручил усилить уборку трасс Свердловской области от снега

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил дорожникам усилить уборку региональных дорога в условиях сильных снегопадов. По данным департамента информационной политики Среднего Урала, на трассы вывели 199 комбинированных дорожных машин, 19 автомобилей с отвалом, 34 автогрейдера и 24 единицы прочей техники. «Для устранения зимней скользкости дорожники использовали 2,4 тыс. тонн пескосоляной смеси»,— добавили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что дорожники продолжат работу до «полного устранения последствий снегопада».

Ранее прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Роман Ярыш устроили проверку качества уборки 89 улиц на территории всех восьми районов столицы Среднего Урала. В ходе осмотра они выявили снежные валы вблизи пешеходных переходов и остановок, скользкость и наледь на дороге. «В отношении лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, будут приняты меры прокурорского реагирования»,— заверили в ГИБДД.

В целом 8 марта Госавтоинспекция сообщала о затруднении движения на ряде участков в Свердловской области в связи с ДТП. Так, было частично ограничено движение на 301-м км дороги М-12 Ачит — Екатеринбург (вблизи Первоуральска) в сторону Перми из-за аварии с двумя Volvo и одним Mercedes, на 41-м км дублера Сибирского тракта при въезде в Екатеринбург после массового ДТП с 11 автомобилями и на 231-м км дороги Екатеринбург — Тюмень (Талицкий район) из-за аварии Kia и Sitrak, в которой погибли два человека.

Василий Алексеев