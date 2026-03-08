В Талицком районе от удара Kia об Sitrak погибли два человека

Водитель Kia въехал в стоящий в правой полосе грузовик Sitrak на 231-м км дороги Екатеринбург — Тюмень в Талицком районе, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. В результате аварии два человека, которые находились в салоне легкового автомобиля, скончались от полученных трав до приезда скорой помощи. «В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают их личности»,— добавили в Госавтоинспекции, подчеркнув, что по факту ДТП назначено расследование.

Фото: Telegram-канал управления ГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, движение транспорта на участке дороги, где произошла авария, в направлении Тюмени осуществляется по одной полосе.

Ранее Госавтоинспекция сообщала, что движение также частично ограничено на 301-м км автодороги М-12 Ачит — Екатеринбург (вблизи Первоуральска) в сторону Перми из-за аварии с двумя Volvo и одним Mercedes. Также проезд затруднен на 41-м км дублера Сибирского тракта при въезде в Екатеринбург, где в массовом ДТП столкнулись около 11 машин.

Василий Алексеев