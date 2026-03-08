Под Первоуральском перекрыли участок трассы М-12 после столкновения грузовиков

На 301-м км автодороги М-12 Ачит — Екатеринбург вблизи Первоуральска ограничили движение в направлении Перми в связи со столкновением грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Свердловской области. В ГИБДД призвали объезжать дорогу через поселок Билимбай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал управления ГИБДД по Свердловской области Фото: Telegram-канал управления ГИБДД по Свердловской области

«Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании поездок, выбирать пониженный скоростной режим, увеличить дистанцию и выполнять требования дорожных знаков и распоряжения регулировщиков»,— добавили в ГИБДД.

UPD: В 17:34 в Госавтоинспекции сообщили, что на участке трассы восстановили движение, оно осуществляется в одну полосу. По данным ГИБДД, в аварии участвовали два автомобиля Volvo, перевозившие строительные материалы по региону, и автомобиль Mercedes, водитель которого вез товары одного из маркетплейсов в другую страну. «Люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения»,— пояснили в управлении.

Василий Алексеев