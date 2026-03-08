На дублере Сибирского тракта под Екатеринбургом столкнулись 11 автомобилей

На 41-м км дублера Сибирского тракта при въезде в Екатеринбург произошло несколько массовых ДТП, в которых столкнулись около 11 машин, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. На места аварий выехали автоинспекторы для выяснения обстоятельств, установки участников и очевидцев происшествий. «Сотрудниками принимаются меры по регулированию дорожного движения. Движение транспорта на указанном участке затруднено»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД призвали водителей в период осложнения погодных и дорожных условий быть предельно внимательными. «При движении следует выбирать пониженный скоростной режим, исключить резкие маневры и перестроения, не создавать помехи транспортным средствам, пользующимся преимуществом. При ухудшении видимости необходимо принимать меры к остановке в безопасном месте до улучшения погодных условий»,— добавили в Госавтоинспекции.

Движение также затруднено на 301-м км автодороги М-12 Ачит — Екатеринбург вблизи Первоуральска в направлении Перми в связи со столкновением двух грузовых автомобилей. В ГИБДД призвали водителей объезжать участок трассы через поселок Билимбай. «Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании поездок, выбирать пониженный скоростной режим, увеличить дистанцию и выполнять требования дорожных знаков и распоряжения регулировщиков»,— добавили в Госавтоинспекции.

Василий Алексеев