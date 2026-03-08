Прокурор и начальник ГИБДД Екатеринбурга устроили проверку качества уборки улиц

Прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Роман Ярыш провели масштабную проверку качества уборки улиц в столице Среднего Урала, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Господа Корелов и Ярыш осмотрели 89 улиц на территории всех восьми районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игорь Корелов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Роман Ярыш Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Следующая фотография 1 / 2 Игорь Корелов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Роман Ярыш Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

«Выявлены наличие сформированных снежных валов ближе 10 метров от пешеходных переходов и ближе 20 метров от остановок общественного транспорта, наличие зимней скользкости и наледи на проезжей части, а также в зоне пешеходных переходов и на остановках общественного транспорта»,— подчеркнули в ГИБДД.

В Госавтоинспекции добавил, что в адрес подрядчиков подготовили предписания для устранения выявленных недостатков. «В отношении лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, будут приняты меры прокурорского реагирования»,— заверили в ГИБДД.

Василий Алексеев