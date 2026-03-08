Суд обязал регоператора заплатить 824 млн рублей подрядчику за вывоз ТКО в Сочи

Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Кубани, который обязал регоператор «Крайжилкомресурс» (КЖКР) расплатиться с подрядчиком «ПрофиСервис» за вывоз мусора в Сочи. Речь идет о 824 млн рублей, которst компании недоплатили в 2021 году. Об этом пишет «Ъ-Кубань».

Как выяснилось в ходе разбирательств, подрядчик добросовестно выполнял свои обязанности по очистке курорта с сентября по декабрь. Однако регоператор отказался платить, усомнившись в предъявленных объемах отходов.

Суд встал на сторону перевозчика, установив, что утвержденная территориальная схема обращения с ТКО была написана под другие объемы. Но из-за закрытых границ в пандемию Сочи принял рекордное число туристов, что вкупе с ростом числа организаций и местных жителей привело к значительному росту объемов мусора. Стороны даже подписывали дополнительное соглашение, но деньги так и не были выплачены.

Экспертиза подтвердила: «ПрофиСервис» вывез почти миллион кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО). Основной долг составил 749 млн рублей, а с учетом штрафных санкций за задержку оплаты сумма выросла до 824 млн. Попытка КЖКР оспорить это решение в вышестоящей инстанции успехом не увенчалась — решение оставлено в силе.