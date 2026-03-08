Миллиардный иск к «Сочинеруд» поставлен на паузу из-за уголовного дела
Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) приостановил производство по иску регионального министерства природных ресурсов к АО «Фирма “Сочинеруд”» о взыскании ущерба, нанесенного недрам Сочинского национального парка. Возобновить слушания решено после того, как следствие даст оценку этой истории в рамках уголовного дела о хищении полезных ископаемых. Об этом пишет «Ъ-Кубань».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Иск был подан еще в мае 2021 года. Поводом послужило обнаружение на территории нацпарка, в северной части Каменского месторождения, крупного отработанного карьера. Согласно замерам, представленным минприроды, объем добытого известняка превысил 1,8 млн кубометров.
Спор тянется уже несколько лет: министерству неоднократно отказывали в удовлетворении требований, затем решения отменяли, а дело направляли на новое рассмотрение.
Теперь суд решил дождаться итогов расследования уголовного дела, возбужденного еще в 2019 году по факту незаконной разработки карьера (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Следствие считает, что неустановленные лица, имевшие доступ к горному отводу месторождения, осуществили незаконную выборку известняка, причинив государству ущерб в особо крупном размере — порядка 1,2 млрд рублей.
Поскольку результаты уголовного преследования должный быть изучены в рамках арбитражного процесса, судья принял решение о приостановлении разбирательства.
Расследование этого дела, впрочем, идет непросто. С момента возбуждения его трижды прекращали за отсутствием события преступления, но каждый раз производство возобновлялось по решению руководства следствия или суда.
АО «Фирма “Сочинеруд”» работает на рынке с 1993 года. Компания специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса и сланцев.