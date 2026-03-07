Компании Малика Гайсина «Корона Тэхет» и «Индра-М» перешли Росимуществу

Новым собственником компаний «Корона Тэхет» и «Индра-М», которые ранее принадлежали бизнесмену и экс-депутату Госдумы Малику Гайсину, стало Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Согласно информации в выписках из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), организации сменили собственника 4 марта.

Малик Гайсин (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Корона Тэхет» и «Индра-М» специализируются на вложениях в ценные бумаги. Согласно данным сервиса kartoteka.ru, по итогам 2024 года чистая прибыль первой компании составила 293,8 млн руб., второй — 30 млн руб. Малик Гайсин стал учредителем «Корона Тэхет» в 2018 году (владел 99,9% долей), «Индра-М» — в 2022 году (ему принадлежало 88,9% долей).

«Корона Тэхет» и «Индра-М» были обращены в доход государства по решению Кировского районного суда Екатеринбурга 3 февраля. Во владении компаний находились более 300 земельных участков стоимостью свыше 1 млрд руб. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 1996-2000 годах Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы, лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в управлении хозяйствующими субъектами, пользовался финансовыми инструментами и скрыто ими владел, получая прибыль и развивая благодаря этому бизнес»,— пояснили тогда в прокуратуре Свердловской области.

Активы «Корона Тэхет» и «Индра-М» формировались за счет имущества юрлиц, которые ранее обратили в доход государства, поскольку они были получены коррупционным путем, установило надзорное ведомство. Суд согласился с доводами прокурора о том, что активы юрлиц — это преобразованный коррупционный доход.

В августе 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу государства активы Малика Гайсина — акции ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» и доли в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». В сентябре 2024-го суд вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у бывшего депутата завода электрических соединений «Исеть». В отношении Малика Гайсина также рассматривают два уголовных дела. Его обвиняют в растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении.

Василий Алексеев