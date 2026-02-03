Земли отошли государству

Кировский районный суд Екатеринбурга изъял в доход государства компании «Корона Тэхет» и «Индра-М» бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В ведомстве уточнили, что организации владеют свыше 300 земельных участков, совокупная стоимость активов которых составляет свыше 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокуратура выявила, что с 1996 года по 2000 год Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы, сам и через аффилированных лиц участвовал в управлении хозяйствующими субъектами, пользовался финансовыми инструментами и скрыто ими владел, получая прибыль и благодаря этому развивая свой бизнес. «Формирование активов обществ с ограниченной ответственностью "Корона Тэхет" и "Индра-М" происходило за счет имущества юридических лиц, ранее обращенных по искам Генеральной прокуратуры Российской Федерации в доход государства, в связи с получением их коррупционным путем»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами ООО «Корона Тэхет» занимается вложениями в ценные бумаги, на 99,9% являлись Малик Гайсин и на 0,1% Айна Гайсин. По итогам 2024 года выручка компании составила 49 тыс. руб., чистая прибыль — 293,9 млн руб. ООО «Индра-М» (согласно сервису также занимается вложениями в ценные бумаги) на 88,9% принадлежала Малику Гайсину и на 11,1% Гульсине Муллахметовой. По итогам 2024 года выручка составила 323 тыс. руб., чистая прибыль — 30 млн руб.

Так, Малик Гайсин, будучи членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам, обладал сведениями ограниченного доступа и скупал активы именно в той отрасли, где должен был курировать полномочия государства и исполнение законодательства. Благодаря этому он образовал несколько компаний, позже изъятых в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ. Напомним, 15 августа 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства активов бизнесмена — акций ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» и долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», общей стоимостью более 3 млрд руб. В 2024 году Ленинский райсуд Екатеринбурга повторно удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства завод электрических соединений «Исеть», также до 2023 года принадлежавший Малику Гайсину.

Согласно данным надзорного ведомства, бизнесмен лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм». Благодаря своим знаниям в управляемой им отрасли, он банк «Вятич» и учреждены ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», которые являлись номинальными держателями акций подконтрольных депутату коммерческих организаций. Завод «Исеть» он использовал в своих «бизнес-интересах» и выводил деньги в аффилированные компании, что оказало негативное влияние на выполнения гособоронзаказа в период проведения специальной военной операции (СВО).

Отметим, в Ленинском райсуде Екатеринбурга рассматривается и уголовное дело в отношении Малика Гайсина, обвиняемого по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Следствие утверждает, что в период с 2016 по 2018 год бизнесмен выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил ущерб в размере 333 млн руб. заводу «Исеть». По другому уголовному делу, также рассматриваемому этим же судом, Малик Гайсин обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 256 млн руб. того же завода. Рассмотрение обвинений судом часто переносится или откладывается из-за плохого состояния здоровья обвиняемого.

Артем Путилов