Власти Ирана определились с кандидатами на пост верховного лидера

Иранский Совет экспертов определил кандидатов на должность верховного лидера страны. Об этом сообщил член совета Ахмад Хатами.

«Мы близки к выбору нового лидера революции»,— сказал Ахмад Хатами (цитата по Mehr). По его словам, новый лидер будет избран «при первой же возможности». Сроки пока неизвестны, заявил член совета экспертов Моджтаба Хосейни.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля во время ударов США и Израиля по Ирану. Iran International утверждал, что Совет экспертов и Корпус стражей исламской революции уже выбрали новым лидером сына Али Хаменеи Моджтабу.