«Зенит» Казань брал

Центральный матч недели в баскетбольной Единой лиге ВТБ завершился первым в текущем сезоне домашним поражением казанского УНИКСа, бронзового призера прошлого розыгрыша турнира. Его обыграл — 82:75 — взявший по итогам предыдущего первенства серебро петербургский «Зенит». На турнирное положение осечка команды из столицы Татарстана повлияла несильно. УНИКС по-прежнему немного позади лидера, московского ЦСКА, но остальных опережает с солидным зазором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч УНИКСа и «Зенита»

Фото: Unics Матч УНИКСа и «Зенита»

Фото: Unics

Матч УНИКСа и «Зенита» начался ярко — с серии из пяти подряд точных трехочковых от пяти разных игроков. Один из них — от разыгрывающего петербуржцев Трента Фрейзера — с очень дальней дистанции.

Однако после стартовой вспышки игра быстро успокоилась. До поры она продолжалась с небольшим перевесом казанцев, продолжавших палить из-за дуги. Еще раз попал уже поразивший кольцо на старте Пэрис Ли, то же самое удалось Таю Брюеру, а дальше — как отрезало. Пошли промахи. К середине второй четверти доля удачных трехочковых хозяев была уже меньше 40%, и вперед вышли гости.

Они-то как раз использовали показавшееся надежным в начале игры оружие дозированно: набирали очки и благодаря удачным действиям «внутри». На высоте был один из ведущих форвардов Андре Роберсон — он первым добрался до десятиочкового рубежа. Эффективно действовали защитники Трент Фрейзер и Ксавьер Мун. Они-то и позволили «Зениту», в середине второй четверти вновь оказавшемуся позади, опередить УНИКС к большому перерыву — 38:37.

После него игра переменилась. Главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича редко увидишь спокойным. Начало третьей четверти привело его в бешенство и заставило взять тайм-аут уже через полторы минуты после старта отрезка. Хотя на тот момент ситуация еще была исправимой: ну подумаешь, пропустили четыре очка подряд. Первая защита после строгого разговора с подопечными была сносной. Соперники вроде бы сами растерялись в конце владения: секунды таяли, Трент Фрейзер дал партнеру передачу невпопад, тот подсунул мяч обратно разыгрывающему, принявшему его, казалось, в безнадежной позиции. Но так только казалось. Кончилось-то все еще одним сумасшедшим дальним попаданием американца.

Следом — еще один блестящий бросок Фрейзера. А от УНИКСа — по-прежнему ничего внятного. Мяч ходит медленно, позиции для атаки выбираются неочевидные, свой щит проигрывается. Да еще и потери, фолы в атаке. Проснулась домашняя команда только когда пропустила рывок 16:3, и то ненадолго.

«Зенит» вчистую выиграл четверть и к последней паузе уже практически гарантировал победу. Перед заключительной десятиминуткой он вел «плюс-19».

В ней хозяева сопротивлялись, но отставание все-таки оказалось слишком серьезным. «Зенит», допустивший в последней четверти больше ошибок, чем за три прошлых, довел дело до победы. Итоговый счет — 82:75. Так прервалась серия из 16 подряд домашних побед УНИКСа во всех турнирах; последнее поражение на своем паркете казанский клуб потерпел в прошлогодней полуфинальной серии play-off Единой лиги против московского ЦСКА.

Самым продуктивным игроком субботней встречи стал форвард «Зенита» Андре Роберсон (21 очко, 7 подборов). Недалеко его одноклубники Трент Фрейзер (17 очков, 5 передач) и Ксавьер Мун (16 очков, 7 передач). В составе УНИКСа дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов сделал Джейлен Рейнольдс.

По итогам встречи никаких перестановок в турнирной таблице Единой лиги ВТБ не произошло. Лидирует ЦСКА с балансом побед и поражений 27–2. УНИКС идет вторым (25–4), «Зенит» — третьим (21–9), краснодарский «Локомотив-Кубань» — четвертым (19–11), замыкает пятерку пермская «Парма» (17–14).

Роман Левищев