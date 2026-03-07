«Аэрофлот» напомнил о прекращении полетов из ОАЭ с 12 марта

Все рейсы из ОАЭ в Россию с 12 по 31 марта отменены до нормализации обстановки в регионе. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота» (MOEX: AFLT).

Выполнение рейсов из Абу-Даби и Дубая авиакомпания закончит 11 марта. Сейчас «Аэрофлот» завершает переоформление пассажиров на рейсы по билетам, которые были куплены ранее.

Пассажирам отмененных рейсов в «Аэрофлоте» предложили полный возврат средств, бесплатное изменение даты на рейсы с 1 апреля по 24 октября этого года при наличии мест, а также смену направления с доплатой до актуального тарифа. При этом в компании отметили, что выполнение рейсов из ОАЭ зависит от обстановки, а потому гарантии перевозки отсутствуют. По состоянию на 6 марта в Эмиратах находились порядка 7,6 тыс. пассажиров «Аэрофлота».

Страны Персидского Залива, включая ОАЭ, начали закрывать воздушное пространство после атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Росси в ОАЭ, а также по обратному маршруту, с 9 по 29 марта. В Минтрансе РФ сообщили, что 7 марта из ОАЭ и Омана в Россию планируется вывезти 9,2 тыс. пассажиров.