«Аэрофлот» объявил о прекращении полетов в ОАЭ после 11 марта

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) 11 марта выполнит последние рейсы для перевозки пассажиров по ранее приобретенным билетам из Объединенных Арабских Эмиратов. Все рейсы между Россией и ОАЭ, запланированные с 12 по 31 марта, будут отменены. Их возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в регионе, сообщила пресс-служба перевозчика.

Пассажирам отмененных рейсов предложили несколько вариантов: полный возврат средств, бесплатное изменение даты на рейсы с 1 апреля по 24 октября 2026 года при наличии мест, а также смена направления с доплатой до актуального тарифа. Для тех, кто находится в ОАЭ, при наличии мест возможно бесплатное изменение на рейсы 10–11 марта или перенос на даты после 1 апреля. В компании предупредили, что выполнение рейсов из Эмиратов зависит от оперативной обстановки, и гарантии перевозки отсутствуют.

В настоящий момент в ОАЭ остаются около 7,6 тыс. пассажиров «Аэрофлота». Для их вывоза до 11 марта авиакомпания задействует 19 широкофюзеляжных Boeing 777.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего Тегеран начал ответные атаки по американским военным базам в Персидском заливе. В связи с эскалацией страны региона закрыли воздушное пространство и отменили авиарейсы.