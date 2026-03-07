В субботу из ОАЭ и Омана в Россию вывезут 9,2 тысячи пассажиров

Российские и иностранные авиакомпании планируют 7 марта вывезти из Омана и ОАЭ в Россию 9,2 тыс. пассажиров. Перевозчики запланировали 42 рейса, сообщил Минтранс РФ.

«График по перевозке коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, — отметили в ведомстве, — с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов».

Минтранс напомнил, что ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются, поэтому российские перевозчики приостановили продажу билетов в регион. Так, до конца месяца отменены рейсы в аэропорты ОАЭ авиакомпаний «Победа» (с 9 марта) и «Аэрофлот» (с 12 марта).

Утром 7 марта аэропорт Дубая сообщил о приостановке работы. По предварительным данным, на его территории упал и взорвался беспилотник. К настоящему моменту авиагавань возобновила прием и отправку рейсов в ограниченном режиме.