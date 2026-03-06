«Победа» отменила рейсы в ОАЭ и обратно с 9 по 29 марта

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы по маршруту в ОАЭ, а также обратные с 9 по 29 марта. Перевозчик рекомендовал пассажирам для вывоза из ОАЭ воспользоваться нерегулярными рейсами 7 и 8 марта.

Клиентам, не оформившим возврат билетов и планирующим лететь вывозным рейсом, напомнили о необходимости заполнить специальную форму на сайте авиакомпании для подтверждения планов воспользоваться нерегулярным рейсом.

По данным источников ТАСС, ограничения на полеты в воздушном пространстве ОАЭ будут действовать как минимум до второй половины дня 7 марта. Эмиратская авиакомпания Etihad подтвердила выполнение полетов из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта, но по ограниченному расписанию.