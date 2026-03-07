Трамп: США вывели из строя 42 корабля ВМФ Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Вооруженные силы «вывели из строя» 42 корабля ВМФ Ирана всего за три дня. Заявление прозвучало на саммите «Щит Америк» в Майами, куда президент США пригласил лидеров «идеологически близких» стран Латинской Америки, передает Reuters.

Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Деталей об операции против иранского флота он не привел. При этом президент добавил, что США якобы вывели из строя всю систему телекоммуникации Ирана.

Незадолго до начала саммита господин Трамп анонсировал новые, более масштабные, удары по Ирану. По его словам, атакованы будут территории и люди, которые прежде не входили в список возможных целей.

В начале недели США потопили иранский фрегат Dena у берегов Шри-Ланки. Ланкийские власти спасли около 30 человек, всего на борту было от 130 до 180 моряков. Власти Ирана заявили, что корабль не участвовал в боевых действиях, а возвращался без боекомплекта после совместных ирано-индийских учений.