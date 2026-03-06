МИД Ирана: потопленный США фрегат Dena возвращался с учений без оружия

Фрегат ВМС Ирана Dena, потопленный американской подводной лодкой у берегов Шри-Ланки, не был задействован в военных операциях. Корабль возвращался с организованных Индией учений и не нес вооружений. Об этом индийским СМИ заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

«Это был церемониальный корабль. На нем не было вооружений. Подобное происходило только во Вторую мировую войну, когда нацисты атаковали гражданские суда вдали от районов боевых действий», — сказал замминистра.

По словам господина Хатибзаде, погибло большое количество иранских моряков, молодых мужчин. «Это не останется безнаказанным», — добавил дипломат.

Фрегат был атакован субмариной 4 марта у берегов Шри-Ланки. Корабль быстро затонул. Ланкийские власти организовали спасательную операцию, по итогам которой живыми из воды достали около 30 моряков. Всего на борту было, по разным данным, от 130 до 180 человек.