Трамп назвал Иран «лузером» после извинений Тегерана перед соседями

Президент США Дональд Трамп объявил о планах американской армии нанести новые, более мощные удары по целям в Иране. По его мнению, противник ослабел — такой вывод господин Трамп сделал из обращения Тегерана к соседним странам.

Утром президент Ирана сообщил, что временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по государствам региона. Масуд Пезешкиан извинился перед соседями за предыдущие атаки. Он пообещал, что ударов по ближневосточным странам не будет, если с их территорий не будут осуществляться атаки.

«Иран извинился и капитулировал перед соседями на Ближнем Востоке, — написал Дональд Трамп в Truth Social. — Это обещание было дано только из-за непрекращающейся атаки США и Израиля ... Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним странам Ближнего Востока. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!"».

Американский президент отметил, что «Иран больше не "хулиган Ближнего Востока", а "лузер Ближнего Востока" и останется им, пока не сдастся или, что скорее, не падет».

По словам президента США, теперь Иран «пострадает очень сильно». Он добавил, что «под угрозой полного уничтожения и неминуемой смерти» могут оказаться территории и люди, которые прежде не рассматривались в качестве целей.