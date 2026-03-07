Трамп созвал саммит «идеологически близких» стран Латинской Америки

Президент США Дональд Трамп сегодня встретится в Майами с лидерами нескольких стран Латинской Америки, «идеологически близких» Штатам, сообщает агентство EFE. Они планируют обсудить проблемы безопасности, нелегальной миграции и организованной преступности в странах региона, а также противодействие влиянию Китая на американском континенте.

Встреча получила название «Щит Америк». В числе приглашенных — президенты Аргентины, Боливии, Гондураса, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Сальвадора, Эквадора, а также избранный президент Чили. Агентство отмечает, что приглашение не получили президенты Бразилии, Колумбии и Мексики.

Целью саммита названо укрепление лидерства Вашингтона в регионе. Предстоящая встреча является своего рода альтернативой «Саммиту Америк» — форуму лидеров стран Северной и Южной Америк, а также Карибского бассейна, который Организация американских государств проводит с 1994 года.

В январе США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу, а также вывезли венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену из страны. В феврале при поддержке американской разведки в Мексике ликвидировали главу наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегерау Сервантеса, известного как Эль Менчо. Президент США Дональд Трамп также допускал возможность силовых действий против Колумбии.