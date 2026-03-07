Краснодарские перевозчики детей выплатили штрафы за картельный сговор

Участники картельного сговора по детским перевозкам в Краснодарском крае выплатили штрафы после неудачных попыток обжалования в судах. Об этом сообщает региональное управление ФАС России.

По данным ведомства, в декабре 2023 года Краснодарский УФАС установил нарушение антимонопольного законодательства со стороны двух индивидуальных предпринимателей, ООО «Кубаньгрузсервис» и ООО «Спецтрансавто». Компании заключили картельное соглашение при участии в электронных аукционах на право оказания услуг по перевозке детских групп.

ООО «Спецтрансавто», получившее штраф в размере 5,2 млн руб., попыталось оспорить постановление антимонопольного ведомства. 24 июня 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск компании. Организация обратилась в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с требованием снизить размер штрафа в два раза. Однако 25 декабря 2025 года апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

В итоге ООО «Спецтрансавто» оплатило административный штраф в полном объеме. Все участники картеля погасили задолженность перед государством на общую сумму 24, 4 млн руб.

Наталья Решетняк