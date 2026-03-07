Главные новости за 7 марта. Кавказ

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в отношении первого заместителя главы администрации Пятигорска. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (п.п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд избрал чиновнице меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 месяц 29 суток, то есть до 05 мая включительно.

Ставрополь расположился на 85-м месте среди российских городов по качеству общественного транспорта. Кроме того, Пятигорск занял 56-е место, Нальчик – 82-е место, Махачкала – 94-е место, а Владикавказ – 92-е место.

В пятницу, 7 марта, сейсмологи зафиксировали в Дагестане два землетрясения магнитудой 4,7 и 2,8. Одно — на глубине 79 км в Хасавюртовском районе Дагестана вблизи села Шагата, а второе — на глубине 13 км в Унцукульском районе Дагестана вблизи села Урчиаб.

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения директору ООО «Экострой» и ООО «Дом строй». Он стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 30 суток, то есть до 03 апреля включительно.