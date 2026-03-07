Замглавы администрации Пятигорска отправили в СИЗО до 5 мая
Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в отношении первого заместителя главы администрации Пятигорска. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (п.п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», по версии следствия, в 2020 году фигурант вместе с неустановленными лицами помогла победить коммерческой организации в аукционе. Он проводился для реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка в Кисловодске. Ущерб бюджету муниципалитета оценили в 117 млн руб.
Суд избрал чиновнице меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 месяц 29 суток, то есть до 05 мая включительно.