Директора двух предприятий в Ставрополе отправили под домашний арест на 30 суток

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения директору ООО «Экострой» и ООО «Дом строй». Он стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.

По версии следствия, фигурант действовал в сговоре с иными лицами, которые установлены не были. Они прибыли на земельный участок в Минеральных Водах, где организовали незаконное спиливание не менее 304 деревьев (породы акация, карагач и ясень). Документов, разрешающих уничтожение насаждений на этой территории, у них не было. Стволами компания распорядилась по своему усмотрению. По оценкам следователей ущерб муниципалитету составил 4,1 млн руб.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 30 суток, то есть до 03 апреля включительно.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Мария Хоперская