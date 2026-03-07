Женская сборная России по футболу вылетела из Дубая

Женская сборная России по футболу вылетела из аэропорта Дубая в Москву, передает ТАСС. Рейс команды задерживался более шести часов.

С 24 по 6 марта проходил сбор, во время которого российская женская сборная провела товарищеские матчи с командами Танзании и Ганы. Встречу с командой Гонконга, запланированную на 6 марта, отменили.

Сегодня утром Международный аэропорт Дубая приостановил работу. По данным AFP, над авиагаванью пытались перехватить беспилотник, его обломки упали на территории аэропорта, произошел взрыв. Спустя несколько часов аэропорт частично возобновил работу. В Минтрансе России сообщили, что 7 марта из ОАЭ и Омана в Россию вывезут 9,2 тыс. пассажиров.