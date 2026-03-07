Аэропорт Дубая частично возобновил работу после атаки БПЛА

Международный аэропорт Дубая частично возобновил работу. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в X.

«Пожалуйста, не приезжайте в аэропорт, пока ваша авиакомпания не подтвердит ваш рейс, так как расписание постоянно меняется»,— указано в уведомлении.

Аэропорт Дубая приостановил работу сегодня утром для «обеспечения безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний». AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что над аэропортом пытались перехватить дрон, его обломки упали на территории авиагавани, произошел взрыв.

Представитель Минтранса РФ Николай Шестаков сообщил, что дубайский аэропорт 7 марта «продолжает обслуживать рейсы российских авиакомпаний с учетом временно вводимых ограничений» (цитата по ТАСС).

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ иранские вооруженные силы начали наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. Страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство из-за нестабильной ситуации в регионе. Сегодня из Омана и ОАЭ в Россию планируют вывезти 9,2 тыс. пассажиров, сообщили в Минтрансе РФ.