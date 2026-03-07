Участок М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыли из-за установки ограждения

Участок М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыли из-за установки барьерного ограждения. Движение перекрыли на 934 км автодороги, сообщили в госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы будут осуществляться до 18:00.

Кроме того, на 995 км и 1013 км трассы в южном направлении специалисты ведут ямочный ремонт. В направлении на север (участки 1009 км, 1002 км, 990 км и 980 км) ремонтируют деформационные швы. Левую полосу перекрыли.

Водителей предупредили о необходимости заранее продумать объезд.

Мария Хоперская