Мэр Екатеринбурга и генконсул Беларуси обсудили развитие метро и транспорта

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с генеральным консулом Беларуси в городе Сергеем Чичуком, в ходе которой обсудил возможное сотрудничество при строительстве метрополитена и обновление транспортного парка в столице Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе мэрии, господин Чичук озвучил предложения от предприятий республики по поставке автобусов, троллейбусов и трамваев, а также предложения по приобретению коммунальной спецтехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чичук (слева) и Алексей Орлов (справа)

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Сергей Чичук (слева) и Алексей Орлов (справа)

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Алексей Орлов отметил, что власти активно используют технику белорусского производства и «нареканий она не вызывает». «Закуплены 55 троллейбусов "Горожанин" совместного производства Минского автомобильного завода и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Буквально вчера на маршрут № 34 вышли три новых троллейбуса»,— пояснил градоначальник.

Господин Орлов добавил, что мэрия заключила дополнительное соглашение контракта на поставку еще пяти новых троллейбусов, в связи с чем парк машин будет «полностью обновлен». Он подчеркнул, что в Екатеринбурге есть потребность в обновлении коммунальной техники и в администрации формируют перечень необходимой техники. По данным мэрии, всего в распоряжении дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) находится около 450 единиц техники, включая тракторы «Беларусь».

Ранее, в феврале 2025 года, готовность проектировать и заниматься строительством метрополитена в Екатеринбурге выразил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с властями Свердловской области. Глава государства также обсудил поставку трамваев в регион и сотрудничество в сферах автомобилестроения, авиастроения.

Власти Екатеринбурга заявляли, что подготовка документации для строительства второй ветки метро начнется в феврале-марте 2026 года. Разработка потребует 2-2,5 года. По словам Алексея Орлова, приоритетным направлением для развития метрополитена является создание ветки в Академический район. Вице-мэр Рустам Галямов не исключил, что в перспективе может быть построена третья ветка. «Самый основной пассажиропоток в два района — Академический и ЖБИ. Есть предложения сделать комбинированную ветку, которая вывозила бы эти два района»,— пояснил чиновник. Помимо этого, существующую ветку метро планируют продлить на две станции в сторону Veer Mall, на одну станцию — до Уктусской горки. Очередность работ определят в рамках разработки проекта.

В феврале Алексей Орлов сообщил, что при условии достаточного финансирования новые станции метро в Екатеринбурге могут появиться в течение пяти лет. Глава Свердловской области Денис Паслер отмечал, что вторая ветка метро в городе оценивается в 35-40 млрд руб.

Василий Алексеев