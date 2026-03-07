Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
При пожаре пострадала 46-летняя ростовчанка

В Ростове-на-Дону при пожаре пострадала 46-летняя горожанка. ЧП случилось 6 марта в девятиэтажке на улице Комарова, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В квартире пострадавшей загорелся включенный через удлинитель электрочайник. Ростовчанка надышалась едким дымом от пластика и потеряла сознание. Пожарных вызвали соседи.

На место приехали 8 человек на двух спецмашинах. Пострадавшую госпитализировали, а возгорание потушили.

Мария Хоперская

