При пожаре пострадала 46-летняя ростовчанка

В Ростове-на-Дону при пожаре пострадала 46-летняя горожанка. ЧП случилось 6 марта в девятиэтажке на улице Комарова, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

В квартире пострадавшей загорелся включенный через удлинитель электрочайник. Ростовчанка надышалась едким дымом от пластика и потеряла сознание. Пожарных вызвали соседи.

На место приехали 8 человек на двух спецмашинах. Пострадавшую госпитализировали, а возгорание потушили.

Мария Хоперская