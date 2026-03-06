ЦАХАЛ заявил об ударе по высокопоставленному иранскому командиру

Израильские военнослужащие нанесли точечный удар по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации источников The Times of Israel, речь идет об Али Асгаре Хеджази. Как считают израильские власти, он занимает должность и. о. главы канцелярии верховного лидера Ирана после убийства Али Хаменеи.

Пресс-служба ЦАХАЛа пообещала предоставить подробности позже. В заявлении не уточняется, был ли Али Асгар Хеджази убит. 9-й канал Израиля утверждает, что он мертв. Али Асгар Хеджази вошел в список возможных преемников Али Хаменеи, пишет канал.

Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана. Иранский Совет экспертов сообщил, что определил кандидатов на должность нового лидера, но сроки его избрания пока неизвестны. Iran International утверждал, что иранские власти уже выбрали на должность сына Али Хаменеи Моджтабу. Израиль объявил, что любой преемник Али Хаменеи станет законной военной целью еврейского государства.

