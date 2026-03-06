Инвестиционные инструменты в девелопменте: от управления ликвидностью до работы с капиталом

На конференции CRE «Инвест стратегия 2026. Где деньги?» директор по инвестициям Alias Group Юлия Сидская рассказала о трансформации квадратных метров в финансовые активы.

Фото: пресс-служба Alias Group

В условиях текущей экономической ситуации драйвером для отрасли становится не просто строительство, а глубокая интеграция финансовых инструментов на всех этапах девелоперского цикла.

Эксперт обозначила проблему «замороженной ликвидности в бетоне», с которой столкнулись застройщики на фоне роста ключевой ставки, которая привела, с одной стороны, к снижению доступности рыночной ипотеки для конечных покупателей, а с другой – к обеспечению более высокой доходности даже в безрисковых инструментах для инвесторов. «Принимая во внимание текущую ситуацию, считаем необходимым ориентироваться на рынок инвесторов, предлагая им инструменты, являющиеся понятными, прозрачными, честными и удобными. Средства, находящиеся на депозитах банков, должны быть перераспределены в девелоперские проекты.

В связи с этим мы сфокусировали внимание на развитии инвестиционных инструментов», - отметила Юлия Сидская.

В своем выступлении спикер представила три ключевых инструмента, которые позволяют «разморозить» капитал и сделать квадратные метры привлекательными для вложений.

Первым инструментом, о котором рассказала Юлия, стали закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). Спикер отметила, что сегодня это достаточно универсальный механизм, применимый и на этапе покупки земли, и на стадии финальных продаж. Для девелопера инструмент ЗПИФ – это ускорение финансового цикла за счет оптовой реализации, для инвестора — низкий порог входа и возможность получать доходность на росте и аренде недвижимости. Объемы запусков ЗПИФов на недвижимость за последние четыре года выросли в 4 раза.

Еще одним инструментом становятся цифровые финансовые активы (ЦФА), позволяющие привлекать инвестиции на любом этапе строительства — как через долговые бумаги, так и через «цифровые квадратные метры». Эксперт подчеркнула взрывной рост рынка: объем выпуска ЦФА за последние годы вырос в десятки раз.

Особое внимание Юлия Сидская уделила новому инструменту – «квартиры частями». Это механизм, при котором физическое лицо приобретает квадратные метры через ЦФА, фиксируя цену и накапливая метраж без переплаты банковских процентов. «Ежемесячный платеж сравним с ипотечным, но мы уходим от стоимости дорогих денег. Это способ предложить клиентам, которые хотят, но пока не могут купить квартиру целиком, альтернативный инструмент», — пояснила Юлия Сидская.

По мнению спикера, текущая ситуация требует от девелоперов смещения фокуса на инвестиционную составляющую проектов и активную просветительскую работу с рынком. «Девелопмент для инвесторов — это «тихая гавань», где можно получать гарантированный пассивный доход, который можно передавать по наследству. Мы понимаем, что за этими инструментами будущее, и наша задача сейчас — сделать их понятными и доступными», — резюмировала директор по инвестициям Alias Group.

