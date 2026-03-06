На Кубани число вакансий для психологов увеличилось на 23%

Количество вакансий для психологов на Кубани в феврале 2026 года выросло на 23% по сравнению с январем и достигло 30 позиций. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутмента hh.ru.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в Краснодарском крае также увеличился спрос на логопедов — работодатели региона разместили более 20 предложений, на 14% больше, чем в январе этого года. Выросла и потребность в переводчиках: в феврале для поиска данных специалистов работодатели опубликовали не менее 10 вакансий, что на 67% больше, чем в первый месяц года.

На одну позицию логопеда в Краснодарском крае приходится 6,1 резюме, что свидетельствует об умеренной конкуренции за рабочие места. У психологов показатель составляет 67,5 резюме на вакансию, а у переводчиков — 124,7, что позволяет нанимателям тщательно отбирать кандидатов.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае соискатели в возрасте от 19 до 30 лет в январе 2026 года разместили более 15,1 тыс. резюме (+7%, или 0,9 тыс. в сравнении с январем 2025 года) на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru. За год зарплатные ожидания зумеров выросли почти на 9% — в среднем до 66,7 тыс. руб.

Алина Зорина