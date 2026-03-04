На рынке труда Кубани количество молодых соискателей выросло на 7% в 2026 году

Соискатели Краснодарского края в возрасте от 19 до 30 лет в январе 2026 года разместили более 15,1 тыс. резюме (+7% или 0,9 тыс. в сравнении с январем 2025 года) на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru. За год зарплатные ожидания зумеров выросли почти на 9% — в среднем до 66,7 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор филиала hh.ru Марина Качанова.

«Мы видим, что молодые специалисты все активнее выходят на рынок труда после новогоднего перерыва. Представители поколения Z готовы начинать карьеру со стартовых позиций, но при этом для них все более ценным становится профессиональный рост и развитие, а также они не боятся переходить из одной сферы в другую. Согласно недавнему опросу (проводился в конце декабря 2025 года среди более 2,5 тыс. соискателей), более половины респондентов 18-24 лет (51%) уже уверенно планируют обновления в карьере. Это говорит о высокой гибкости молодых специалистов, их стремлении пробовать разные сценарии и искать себя на современном рынке труда»,— прокомментировала эксперт.

Она считает, что работодателям важно не только предлагать зумерам конкурентные условия работы на старте, но и выстраивать прозрачные траектории карьерного развития внутри компании. «Это позволит удерживать молодых сотрудников, повышать их вовлеченность и отвечать на запрос поколения, которое стремится не просто быстро устроиться на работу, но и строить карьеру в перспективных сферах»,— уверена Марина Качанова.

Директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый отметил, что молодые люди чаще, чем их старшие коллеги, умеют соблюдать баланс работы и личной жизни. «Они меньше готовы к переработкам, дополнительной нагрузке. Они быстрее схватывают материал и обучаются новым процессам, но меньше погружаются в детали и склонны оценивать риски. Горизонт планирования у них гораздо короче, чем у предыдущих поколений, что в принципе легко объяснить быстрой изменчивостью мира и внешней ситуации. Если говорить о навыках, то иногда банально не хватает навыков коммуникации: им сложно что-то спросить голосом, а проще написать в чате»,— рассказал Сергей Ласкавый.

Молодые сотрудники боятся звонков («телефонная тревожность») и предпочитают решать вопросы в мессенджерах, подтвердила президент Ассоциации экспертов по управлению персоналом, директор по организационному развитию, профориентолог Татьяна Устюгова. «Кроме того, отмечается дефицит навыков формальной коммуникации: кандидат может внезапно прервать собеседование, если ему стало скучно»,— рассказала эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в прошлом году зумеры разместили на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru более 141 тыс. резюме в 2025 году. Это на 30% или 32,9 тыс. больше, чем в 2024 году.

Маргарита Синкевич