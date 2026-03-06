Песков отказался раскрывать объемы поставок российской нефти в Китай и Индию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не привел данные об объемах импорта российской нефти в Индию и Китай. Он объяснил отказ раскрывать детали большим количество недоброжелателей.

«Мы продолжаем наше взаимодействие… как с Индией, так и с Китаем. Разумеется, никакие количественные данные мы не собираемся приводить»,— сказал господин Песков на брифинге.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что ведомство выдало Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, которая уже загружена на танкеры. По данным источников Reuters, решение связано с ограничением прохода судов через Ормузский пролив, что вызвало дефицит поставок топлива в страну.

При этом, как писала Wall Street Journal, Минфин США может включить пункт о сокращении закупок российской нефти в повестку переговоров с властями КНР. По информации издания, американская нефть намного дороже российской, а прекращение поставок последней может подорвать отношения Москвы и Пекина.

