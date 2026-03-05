Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Для Китая нет худа без добра

Война на Ближнем Востоке ударила по Пекину, но в долгосрочном плане может обернуться выгодой

Война в Иране поставила в крайне непростое положение Китай — одного из главных внерегиональных союзников Тегерана. Во-первых, она создала риск для энергетической безопасности КНР, сильно зависящей от поставок иранской нефти. Во-вторых, американские удары по Ирану во многом свели на нет дипломатический капитал, вложенный Пекином в развитие связей с Тегераном. Однако в долгосрочной перспективе, считают многие эксперты, война, которая грозит затянуться, может сыграть китайцам на руку, поскольку отвлечет ресурсы США от противостояния с самим Китаем.

Нефтяной танкер в Ормузском проливе, 2 марта 2026 года

Нефтяной танкер в Ормузском проливе, 2 марта 2026 года

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Нефтяной танкер в Ормузском проливе, 2 марта 2026 года

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Первым опосредованным ударом по Китаю в результате американских военных акций стал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Это не только перекрыло китайской стороне доступ к венесуэльской нефти, но и стало символическим ударом по альянсам, которые Пекин за долгие годы выстроил в Латинской Америке.

Атака США и Израиля на Иран затронула Китай еще сильнее. Во-первых, если на китайский импорт нефти по морю из Венесуэлы приходилось всего 4%, то в случае с Ираном этот показатель превышает 13%. Причем, как утверждают специалисты, иранская нефть шла в Китай по сниженным ценам под видом малайзийской или индонезийской, чтобы обойти санкции США. С этой же целью КНР расплачивалась с союзником в юанях через китайскую Международную платежную систему (CIPS): это хоть и делало Иран полностью зависимым от Китая в плане своего экспорта, но зато поддерживало его экономику на плаву в условиях изоляции Запада, одновременно обеспечивая Пекин дешевым топливом.

Военные действия поставили Китай в уязвимую ситуацию, особенно в свете проблематичной проходимости Ормузского пролива, важнейшего в мире маршрута экспорта нефти. Однако смертельным этот «болевой шок» не станет: по данных Rystad Energy, в прошлом году импорт сырой нефти в Китай увеличился на 4,4%, и более 80% этого увеличения было использовано для создания запасов. А по оценкам Kpler (компании, которая предоставляет инструменты для анализа данных и аналитики в сфере глобальной торговли), Китай имеет сейчас запас 1,2 млрд баррелей нефти, что эквивалентно примерно 115 дням его морского импорта сырой нефти.

Помимо энергетической безопасности, Иран имеет решающее значение для имиджа Китая в мире и его влияния как на Ближнем Востоке, так среди стран Глобального Юга в контексте геополитического соперничества с США. За последние годы Пекин действительно вложил немало усилий в развитие связей с Ираном, за счет чего заметно упрочил свой геополитический вес в регионе. В 2021 году КНР и Иран подписали соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» сроком на 25 лет, предусматривающее развитие сотрудничества по 20 различным направлениям, включая политические аспекты. Неспроста в марте 2023 года именно Китай выступил посредником в примирении между Саудовской Аравией и Ираном, проявив себя новым актором в регионе в противовес долгое время доминировавшим там Штатам. Из-за нападения «Хамаса» на Израиль в октябре 2023 года примирение Тегерана и Эр-Рияда вскоре, по сути, обнулилось (хотя вины Китая тут, понятно, не было).

В дальнейшем Китай совместно с Россией способствовал получению Тегераном полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (в июле 2023 года) и БРИКС (в январе 2024 года). Это способствовало возвращению Ирана, постоянно демонизируемого Западом, в центр международной дипломатии, а Китаю и России позволило продемонстрировать успешность объединения под их началом стран незападного мира.

Война в Иране поставила среди его союзников неудобный для Китая вопрос: может ли страна предложить Ирану что-то, кроме моральной поддержки и осуждения американских действий на словах.

«Другие, кто работает или хочет работать с КНР по вопросам безопасности, могут справедливо задаться вопросом, не бросит ли их Пекин, особенно если они находятся далеко от КНР, как это было в случае с Ираном и Венесуэлой ранее»,— отметил политолог Национального университета Сингапура Джа Иан Чонг.

С другой стороны, Китай традиционно избегал позиционировать себя в качестве гаранта безопасности для стран Глобального Юга, считая итоги американских военных кампаний в Ираке и Афганистане лучшей прививкой от подобных амбиций. И, как считают сейчас многие западные эксперты, война в Иране, напротив, может стать новой возможностью для Пекина популяризировать нарратив о том, что Вашингтон действует как гегемонистская держава, тогда как Китай — пример невмешательства в дела других стран.

«Кампания Трампа рискует оказаться втянутой в трясину — от иранских контрударов по американским базам до… эскалации в Красном море. Если Трамп потерпит неудачу, выгоды (председателя КНР.— “Ъ”) Си Цзиньпина станут очевидными, поскольку авантюризм США будет представлен как безрассудный»,— отметило на этой неделе в разделе «Мнения» авторитетное европейское издание EUractive.

Война с Ираном началась в преддверии визита главы Белого дома в Китай (его предполагаемые даты 31 марта—2 апреля).

Как отметило на днях агентство Reuters, «Си Цзиньпину теперь предстоит непростая задача: либо чествовать Трампа на мировой арене, либо отказаться от участия в запланированной встрече». Пока в Пекине даже не подтвердили даты визита, уже озвученные Белым домом.

С другой стороны, в обмен на сдержанность Китая по иранской теме в ходе встречи лидеров двух стран председатель Си может попросить Трампа о ряде уступок по более принципиальной для себя теме Тайваня. Не так давно Белый дом объявил о переносе сделки по продаже оружия Тайбэю на сумму $13 млрд, которая была одобрена Конгрессом, чтобы не злить Пекин в преддверии переговоров, в успехе которых американцы также крайне заинтересованы.

Но главное, о чем многие эксперты и в Китае, и на Западе говорят открыто всю последнюю неделю, это о долгосрочной выгоде китайцев в случае, если США увязнут в Иране и на Ближнем Востоке надолго.

«Глубокое вовлечение Америки в военные конфликты на Ближнем Востоке неизбежно отвлекает ее стратегические ресурсы и внимание, объективно ограничивая ее возможности оказывать постоянное давление на Китай в Индо-Тихоокеанском регионе»,— отметил, в частности, директор Института Ближнего Востока при бизнес-школе HSBC Пекинского университета Чжу Чжаои.

Со схожим предупреждением выступили и эксперты аналитического центра Lowy Institute в Сиднее, напомнив о том, как Китай оперативно успел милитаризовать острова в спорной акватории в Южно-Китайском море, пока США были погружены в войну в Афганистане.

Больше всего риски того, что кампания Штатов на Ближнем Востоке оставит брешь в безопасности Азиатско-Тихоокеанском региона, волнует американских союзников в регионе — Японию, Южную Корею и Тайвань. «Мы надеемся, что эта операция будет быстрой, ограниченной и что ресурсы можно будет оперативно перенаправить обратно в Азию»,— заявил на днях депутат от правящей партии Тайваня Чэнь Куань Тин. А японцы, как сообщается со ссылкой на источники, уже запросили у Вашингтона гарантии того, что он не будет перемещать американские военные ресурсы из региона.

По данным американских экспертов, около 40% кораблей ВМС США, готовых к операциям, в настоящее время дислоцированы в районе Ближнего Востока. Единственный же американский авианосец, развернутый в Азии,— George Washington проходит техническое обслуживание на своей базе в японском городе Йокосука.

Наталия Портякова

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Itay Cohen / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Столкновения протестующх с полицией во время траурной акции в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Столкновения протестующх с полицией во время траурной акции в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Последствия ракетного обстрела в Бейт-Шемеше в Израиле

Последствия ракетного обстрела в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Itay Cohen / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Столкновения протестующх с полицией во время траурной акции в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Последствия ракетного обстрела в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

