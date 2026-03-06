Reuters: США выдали Индии временное разрешение на закупку нефти из России

Правительство США выдало Индии разрешение, которое позволяет стране закупать российскую нефть в течение 30 дней, пишет Reuters со ссылкой на источники. Речь идет только о той нефти, которая находится на танкерах в открытом море.

Ранее собеседники агентства сообщали, что индийские НПЗ в срочном порядке закупают нефть из России, чтобы преодолеть дефицит поставок топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. 40% всего топлива страна получала из стран Персидского залива через Ормузский пролив, передвижение судов в котором ограничено с 28 февраля.

В августе 2025 года США ввели пошлины в размере 25% на товары из Индии из-за закупок российской нефти. 7 февраля 2026 года тарифы были отменены. Взамен Индия обязалась отказаться от топлива из России.

