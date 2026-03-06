обновлено 09:33
Обломки беспилотника повредили два дома в Абинском районе
В Абинском районе Кубани упавшие обломки беспилотника повредили два многоквартирных дома. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края утром 6 марта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате падения фрагментов БПЛА в зданиях посекло кровлю и выбило стекла на верхних этажах. Жители муниципалитета не пострадали.
«Возгораний нет. На местах работают оперативные и специальные службы»,— сообщили в оперштабе Кубани.
Глава Абинского района Илья Биушкин оповестил жителей об отмене занятий в школах, детских садах и учреждениях культуры в связи с угрозой атаки беспилотников.
UPD: В многоквартирных домах повреждены стекла в 14 квартирах.