Обломки беспилотника повредили два дома в Абинском районе

В Абинском районе Кубани упавшие обломки беспилотника повредили два многоквартирных дома. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края утром 6 марта.

В результате падения фрагментов БПЛА в зданиях посекло кровлю и выбило стекла на верхних этажах. Жители муниципалитета не пострадали.

«Возгораний нет. На местах работают оперативные и специальные службы»,— сообщили в оперштабе Кубани.

Глава Абинского района Илья Биушкин оповестил жителей об отмене занятий в школах, детских садах и учреждениях культуры в связи с угрозой атаки беспилотников.

UPD: В многоквартирных домах повреждены стекла в 14 квартирах.

