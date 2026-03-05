Электроэнергию направили обратно

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области обязано отменить свои прежние незаконные решения и в ближайшее время вернуть энергетическим сетевым компаниям ООО «Объединенные электрические сети» (ОЭС) и ООО «Энергопром Групп» (ЭПГ) статус территориальной сетевой организации (ТСО) и установить для них тариф на 2026 год. Это следует из решений Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, подтвердившего правильность решения первой инстанции. Лишение ОЭС и ЭПГ статуса ТСО, согласно законодательству, вело к передаче всего электросетевого хозяйства под управление ПАО «Россети Волга», лишению компаний доходов по основному виду деятельности и невозможности выплаты работникам зарплаты. Специалисты и депутаты считают, что также могло добиться возврата статуса ТСО и АО «УльГЭС» (100% в собственности Ульяновска), однако мэрия не предпринимает по этому поводу никаких действий.

В минувшую среду Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) своим решением отказал в полном объеме в удовлетворении апелляционных жалоб Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области и ПАО «Россети Волга», подтвердив решение Арбитражного суда Ульяновской области о незаконности решений и действий регионального тарифного агентства о лишении ООО «Энергопром Групп» статуса ТСО. Ранее, 2 марта, аналогичное решение было вынесено по апелляционным жалобам агентства и ПАО «Россети Волга» на решение арбитражного суда о незаконности действий и решений агентства в отношении ООО «Объединенные электрические сети». В четверг Одиннадцатый арбитражный суд уже выложил в Картотеке арбитражных дел мотивировочную часть своего определения по ОЭС.

Как ранее сообщал «Ъ», осенью 2025 года региональное тарифное агентство отказало ряду компаний, в том числе ОЭС, ЭПГ и АО «УльГЭС», в утверждении тарифов на 2026 год, тем самым лишив их статуса ТСО. Согласно Закону «Об электроэнергетике» с последними изменениями и постановлениям правительства РФ, ТСО может лишиться тарифа и своего статуса, если не отвечает хотя бы одному из семи критериев, среди которых обязательное наличие электросетевого хозяйства в собственности с определенным уровнем мощности. После этого, согласно законодательству, в целях обеспечения энергобезопасности электросетевое хозяйство от бывшей ТСО передается по договору в управление системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО, в данном случае — филиалу ПАО «Россети Волга»). В дальнейшем СТСО имеет преимущественное право выкупа всего сетевого хозяйства бывшей ТСО.

В агентстве по тарифам тогда заявляли, что имущество ОЭС и ЭПГ пока находится под арестом в связи с расследованием уголовного дела, а значит, не может считаться используемым в деятельности компании, в связи с чем эти компании не отвечают одному из критериев ТСО, из-за чего и лишаются статуса. По АО «УльГЭС» агентство заявило, что по критериям ТСО электросетевое хозяйство должно быть в собственности компании, а на момент принятия агентством решения (в октябре 2025 года) акционирование УльГЭС еще не было завершено (АО официально зарегистрировано 28 октября 2025 года), и потому лишено статуса ТСО.

ОЭС и ЭПГ заявили, что считают решения агентства незаконными и подали иски в арбитражный суд, который 19 и 24 декабря 2025 года своими решениями удовлетворил иски, обязав агентство по тарифам восстановить права ОЭС и ЭПГ, вернув им статус ТСО и установив тариф на 2026 год. Агентство и «Россети Волга» (как заинтересованное третье лицо) настаивали на лишении компаний статуса ТСО и передаче имущества, однако апелляционный суд посчитал их доводы несостоятельными, а решение по неустановлению тарифа и лишению статуса ТСО незаконным, отметив, что «отсутствие тарифа с 01.01.2026 г. повлечет для ОЭС существенный ущерб, поскольку заявитель с 01.01.2026 г. будет лишен права осуществлять регулируемую деятельность и будет лишен дохода от основной деятельности, что повлечет невозможность выплаты заработной платы и расчетов с контрагентами, а также проведение ремонта и устранения аварий в электрических сетях». Теперь решения арбитражного суда по ОЭС и ЭПГ вступили в законную силу.

Известно, что ОЭС и ЭПГ 30 декабря направляли обращения в СКР с просьбой провести проверку на предмет наличия признаков преступлений — злоупотребления должностными полномочиями, а также намеренного воспрепятствования осуществлению законной деятельности. Обращение было перенаправлено в региональное управление ФАС, но от него ответа не последовало. На запрос «Ъ» в управлении ФАС ответили, что «эту ситуацию не комментируют».

Представляющий в суде интересы компаний адвокат Максим Ещеганов сказал «Ъ», что знаком с ситуацией в АО «УльГЭС» и считает, что компания также могла доказать в суде незаконность действий тарифного агентства, лишившего ее статуса ТСО. Однако УльГЭС так и не подала иск. Как пояснил «Ъ» гендиректор УльГЭС Сергей Лапшов, владелец 100% акций — администрация Ульяновска — свою позицию до сих пор так и не выразила. Между тем в Ульяновске уже идет процедура передачи электросетевого имущества города стоимостью около 2,5 млрд руб. под управление ПАО «Россети Волга», всем сотрудникам УльГЭС направлены извещения о планируемом сокращении с 15 апреля (после чего ПАО «Россети Волга» обещает принять их на работу, но всех или нет и на какую зарплату, пока точно не известно).

Первый вице-спикер гордумы Ульяновска Игорь Крючков сказал, что вопрос о судьбе УльГЭС уже был задан от гордумы мэру Ульяновска Александру Болдакину, но ответа пока никакого не было. В мэрии «Ъ» сказали, что «изучают опыт и судебную практику коллег», «после чего будет принято решение о дальнейших действиях», в то же время отметили, что «такая тенденция консолидации активов электросетевого хозяйства наблюдается по всем регионам».

Выяснить позицию тарифного агентства по решениям судов не удалось. Глава агентства Александр Ермаков, сославшись на занятость, от комментариев отказался и далее по своему телефону был недоступен. Ранее он заявлял «Ъ», что якобы «вопрос консолидации электросетевого хозяйства, по сути, является направлением государственной политики, и намеренно предпринимаются меры, чтобы консолидировать электросетевое хозяйство в рамках системообразующих организаций».

Напомним, ситуация с УльГЭС уже рассматривалась на заседании профильного комитета регионального заксобрания, на котором первый вице-спикер заксобрания, секретарь реготделения ЕР Владимир Камеко просил представителя мэрии прямо ответить, намерена ли администрация обратиться по поводу решений агентства в прокуратуру или в суд, но ответа так и не получил. При этом глава управления муниципальной собственности мэрии Евгений Вдовин сказал, что в передаче имущества УльГЭС видит «определенный оптимизм», поскольку «есть вероятность, что после передачи имущества Россетям «вопрос задолженностей предприятия (840 млн руб.) будет решен положительно».

Глава комитета ЖКХ и энергетики регионального заксобрания Денис Седов передал «Ъ» мнение комитета, что «бездействие со стороны администрации города не соответствует интересам УльГЭС и населения города». Сам же он, ознакомившись с решением апелляционной инстанции, намерен направить обращение к Александру Болдакину с приложением судебной практики, «чтобы изучили и приняли либо обоснованный отказ от обжалования действий тарифного агентства, либо подали иск в арбитражный суд на незаконность решений агентства».

По деятельности УльГЭС правоохранительными органами в ноябре 2025 года было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере двумя сотрудниками службы сбыта электроэнергии АО «УльГЭС», которые за вознаграждение от ряда частных компаний, подключали счетчики электроэнергии так, чтобы учитывалась лишь треть потребляемой электроэнергии. Также продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца ЭПГ и ОЭС Александра Игнатьева, который, по версии следствия, подавал в тарифное агентство завышенные сведения о наличии оборудования в целях повышения тарифа.

