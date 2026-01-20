Электросеть попала в фазу неопределенности

Депутаты заксобрания Ульяновской области высказали свою озабоченность ситуацией с передачей всего электросетевого хозяйства города стоимостью 2,5 млрд руб. в управление ульяновского филиала ПАО «Россети Волга» в связи с лишением АО «УльГЭС» статуса территориальной сетевой организации ТСО) по решению регионального тарифного агентства. На заседании комитета депутаты высказали сомнение в правильности решения агентства. На вопрос депутатов о позиции администрации Ульяновска по этой ситуации представители мэрии ответа не дали, но заметили, что передача имущества позволит решить некоторые проблемы. Депутаты отмечают, что у них создалось впечатление в заинтересованности администрации в таком исходе.

Во вторник на заседании комитета по жилищной политике, коммунальному хозяйству и энергетике состоялось обсуждение одного из самых болезненных вопросов последнего времени — ситуации с АО «Ульяновская городская электросеть».

Напомним, накануне Нового года, 30 декабря, правление Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области приняло окончательное решение об отказе в утверждении тарифа на 2026 год для АО «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС) и о лишении ее статуса территориальной сетевой организации (ТСО).

Ранее, в начале ноября 2025 года, тарифное агентство уже отказывало УльГЭС в утверждении тарифа на 2026 год, сославшись на то, что, согласно постановлениям правительства РФ, ТСО может лишиться своего статуса, если не отвечает хотя бы одному из семи критериев, среди которых обязательное наличие электросетевого хозяйства в собственности по состоянию на 1 октября 2025 года. До ноября 2025 года УльГЭС было муниципальным унитарным предприятием, электросетевое хозяйство принадлежало городу, но в октябре был завершен процесс акционирования УльГЭС, 28 октября зарегистрировано АО «УльГЭС» (100% акций — в собственности Ульяновска), которое, как отмечали в гордуме, и проводилось только для того, чтобы соответствовать критериям ТСО. Но агентство по тарифам все равно отказалось утверждать тариф для УльГЭС, ссылаясь на то, что документы следовало подать до 1 октября. Лишение статуса ТСО автоматически вело к передаче электросетевого хозяйства системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), в данном случае ПАО «Россети Волга» (стоимость имущества УльГЭС — около 2,5 млрд руб.).

В УльГЭС ранее в беседах с «Ъ» заявляли, что были уверены в соблюдении всех сроков, поскольку, согласно изменениям, внесенным 9 декабря 2025 года постановлением правительства РФ №1999, крайний срок принятия решения об утверждении тарифа и по статусу ТСО переносился на 31 декабря, а срок корректировки документов сдвигался на 12 декабря.

Как заметил на заседании комитета его председатель Денис Седов (фракция ЕР), после повторной подачи документов, 5 декабря, агентство по тарифам сначала признало, что УльГЭС соответствует критериям ТСО, «однако уже 29 декабря это решение было изменено».

Глава тарифного агентства Александр Ермаков пояснил, что, согласно постановлению правительства РФ от 26 сентября 2025 года, по новым критериям ТСО следовало иметь электросетевое хозяйство в собственности, и анализ состояния ТСО следовало провести до 1 октября 2025 года, но на тот момент УльГЭС процедура приватизации еще не была завершена, и не было оснований признать ее ТСО. По его словам, по этому поводу федеральная ФАС выразила «однозначную позицию», что «если УльГЭС не успели приватизироваться, то и признать их ТСО нельзя», в связи с чем электросетевое хозяйство теперь «переходит в пользование ПАО “Россети Волга”». Он также подчеркнул, что «вопрос консолидации электросетевого хозяйства по сути является направлением государственной политики и намеренно предпринимаются меры, чтобы консолидировать электросетевое хозяйство в рамках системообразующих организаций». Представитель мэрии, глава управления муниципальной собственности Евгений Вдовин заявил, что раньше завершить акционирование никак не получилось бы, а когда его начинали, никто не знал, что выйдут такие изменения по законодательной базе с ограниченными сроками.

Руководитель исполкома реготделения «Единой России», депутат Константин Долгов призвал членов комитета не обсуждать, насколько законно решение агентства, отметив, что то, что случилось, «уже прошло, и назад уже не отмотать», и «надо теперь говорить о коллективе предприятия, и как все будет завтра» (фактически речь идет о том. что до середины апреля 470 сотрудников УльГЭС перейдут в штат ульяновского филиала ПАО «Россети Волга»).

Однако секретарь реготделения «Единой России», лидер фракции ЕР Владимир Камеко потребовал от Евгения Вдовина четко сообщить, какова же по этому поводу позиция Ульяновска. «Городу эта ситуация по душе, или собираетесь бороться за сохранение городского имущества? Вас что, все устраивает? Есть ли намерение обратиться в прокуратуру и в суд?», — спросил депутат. Никакого конкретного ответа от Евгения Вдовина он не получил. Тот заметил, что «вопрос непростой», «вопрос о возможности судебных разбирательств рассматривается, но решение не принято», «советовались по телефону с прокуратурой, но ответа не получили». При этом господин Вдовин заметил, что «исходя из того, что имеем, мы видим определенный оптимизм», что есть вероятность, что после передачи имущества Россетям «вопрос задолженностей предприятия (840 млн руб. — “Ъ”) будет решен положительно». В то же время он не смог сказать, какой будет дальнейшая судьба УльГЭС, хотя и заметил, что предприятие сохранится, в то время как весь персонал и все имущество перейдут Россетям. Владимир Камеко назвал странной позицию мэрии, отметив, что передача имущества — «очень непростая история», и касается она также и исполнения договоров, и технологических присоединений, которые не могут ждать, и качества обслуживания, и решения проблем долгов.

Депутат от «Справедливой России — За правду» Андрей Седов заметил, что у него большие сомнения в том, что филиал ПАО «Россети Волга» сможет обеспечить необходимое качество обслуживания и что не произойдет роста тарифов.

Председатель комитета Денис Седов отметил, что у него есть сомнения в правильности решения агентства, поскольку есть практика Верховного суда о том, что отсутствие организации в прогнозном плане приватизации не может являться основанием для отказа в получении тарифа на передачу электроэнергии. Он также заметил, что глава агентства по тарифам не предоставил комитету письменные ответы Минэнерго РФ и ФАС РФ по ситуации с УльГЭС. Он предложил к следующему заседанию по этому вопросу агентству — предоставить все необходимые документы, подтверждающие законность решения, и дорожную карту переходного периода, а мэрии — определиться с позицией по УльГЭС.

В беседе с «Ъ» Денис Седов отметил, что по итогам заседания комитета «сложилось общее впечатление, что сам учредитель УльГЭС в лице администрации Ульяновска не заинтересован в сохранении предприятия», «есть сомнения и в заявлениях Россетей, что они примут весь персонал УльГЭС в свой штат». По словам Дениса Седова, после получения запрошенных документов от агентства он намерен направить соответствующие запросы в ФАС РФ и в Минэнерго РФ.

Зампред гордумы Игорь Крючков сказал «Ъ», что в городском парламенте тоже обеспокоены ситуацией с УльГЭС. Именно в связи с этим 20 января состоялось совещание руководства гордумы с главой города и его первыми заместителями. «Сейчас ждем документы по этому поводу, чтобы изучить их»,— сказал господин Крючков, отказавшись сообщать, какую позицию изложил на совещании глава города Александр Болдакин.

Сергей Титов, Ульяновск