Арбитражный суд указал на незаконность лишения ульяновских компаний статуса ТСО

В понедельник Арбитражный суд Ульяновской области частично удовлетворил иск ульяновской компании «Объединенные электрические сети» (ООО ОЭС), признав незаконным решение Агентства по регулированию цен и тарифов об отказе в утверждении тарифа на 2026 год и обязав агентство установить тариф.

В четверг минувшей недели Арбитражный суд также признал незаконным решение агентства «об отсутствии оснований для установления пересмотра тарифа» для компании «Энергетическая промышленная группа» (ООО ЭПГ) и предписал в течение 10 дней рассмотреть представленные компанией материалы на установление тарифа.

Как ранее сообщал «Ъ», четыре территориальных сетевых компании (ТСО) Ульяновской области могут с 2026 года лишиться своего статуса. Информация об этом в ноябре была размещена на сайте Агентства по регулированию цен и тарифов, где было указано, что для МУП «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС), ОЭС, ЭПГ, и АО «Ульяновская сетевая компания» тарифы не установлены, и они более не ТСО.

Согласно Закону «Об электроэнергетике» с последними изменениями и постановлениям правительства РФ, ТСО может лишиться тарифа и своего статуса, если она не отвечает хотя бы одному из семи критериев, среди которых обязательное наличие электросетевого хозяйства в собственности с определенным уровнем мощности. После этого в целях обеспечения энергобезопасности электросетевое хозяйство от бывшей ТСО передается по договору в управление системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО, в данном случае — ПАО «Россети» в лице филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети»). В дальнейшем СТСО имеет преимущественное право выкупа всего сетевого хозяйства бывшей ТСО.

ЭПГ и ОЭС, лишенные статуса ТСО агентством, которое посчитало, что имущество, на которое наложен арест в связи с уголовным делом в отношении владельца и совладельца компаний, «нельзя считать предметом регулирования тарифных отношений», и лишенные статуса компании обязаны передать имущество «Россетям», обратились в суд.

Теперь суд указал, что решение Агентства было незаконным. Выяснить, будет ли агентство обжаловать решение Арбитражного суда Ульяновской области, не удалось. Глава агентства Галина Добровольская, сославшись на занятость, от комментариев отказалась.

В УльГЭС «Ъ-Волга» пояснили, что они с ноября являются АО «УльГЭС» (100% акций в собственности Ульяновска), и теперь сети в их собственности, в связи с чем предприятие заново подавало документы на тариф, но получили отказ, со ссылкой на то, что они «опоздали с подачей документов» и решение пересматриваться не будет. Впрочем, в УльГЭС надеются, что тариф все же будет утвержден, поскольку согласно постановлению правительства РФ от 9 декабря, регулятор принимает решение по актуализации тарифов и соответствию критериям ТСО не до 1 ноября, как раньше, а до 19 декабря. Если агентство и на этот раз откажет в утверждении тарифа, в УльГЭС также намерены обращаться в суд.

Сергей Титов, Ульяновск