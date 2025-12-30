Объединенные электросети Ульяновска обратились к генпрокурору
Две электросетевые компании Ульяновской области — «Объединенные электрические сети» (ОЭС, Ульяновск), ООО «Энергопромгрупп» (ЭПГ, Ульяновск) направили обращения Генеральному прокурору РФ Александру Гуцану, председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а также в региональное управление Федеральной антимонопольной службы после решения Агентства по регулированию тарифов Ульяновской области, которым организации лишены статуса территориальной сетевой организации (ТСО).
Новый поворот в электросетевом хозяйстве Ульяновской области
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Официальное решение о неутверждении тарифа для этих компаний и, соответственно лишении их статуса ТСО в окончательном виде было принято во вторник правлением агентства по тарифам. Как пояснил «Ъ-Волга» глава агентства Александр Ермаков, такое решение было связано с тем, что организации не соответствовали одному из семи критериев ТСО, в данном случае в связи с тем, что имущество, на которое наложен арест в связи с уголовным делом в отношении владельца и совладельца компаний, «нельзя считать предметом регулирования тарифных отношений», и лишенные статуса компании теперь обязаны передать имущество «Россетям».
Ранее ЭПГ и ОЭС подавали иски в арбитражный суд, требуя признать незаконными решения агентства по тарифам, отказавшего им в утверждении тарифа на 2026 год. В суде компании заявляли, что в законодательстве и постановлениях правительства РФ нет таких определений, «кроме того, согласно закону, имущество с обременением передавать при лишении статуса ТСО невозможно». Такую тупиковую ситуацию представитель компаний назвал нонсенсом, заметив, что «в силу однозначного толкования законов» не исключает и «намеренного умысла». В середине декабря Арбитражный суд Ульяновской области, рассмотрев иски компаний, указал на незаконность решения тарифного агентства и обязал его установить тариф.
Александр Ермаков сказал «Ъ-Волга», что агентство осталось на своей прежней позиции, не согласно с решением арбитражного суда, а поскольку оно не вступило в законную силу, то агентство вправе отказать ЭПГ и ОЭС в утверждении тарифа и получении статуса ТСО.
Представляющий интересы компаний адвокат Максим Ещеганов сказал «Ъ-Волга», что в связи с таким решением обе компании направили обращения генпрокурору, председателю Следственного комитета и в региональное УФАС «с просьбой провести процессуальную проверку и принять меры по недопущению ограничения доступа к оказанию госуслуг». Следственный комитет они просят провести проверку в части наличия признаков преступлений — превышения должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями, а также препятствования осуществлению законной деятельности. Генпрокурора просят проверить соблюдение агентством по тарифам законов РФ.
В тот же день, когда агентство по тарифам вынесло решение по лишению ЭПГ и ОЭС статуса ТСО, ПАО «Россети» уже направило этим компаниям очередное требование о передаче всего электрохозяйства им в управление (филиал ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» в регионе является системообразующей территориальной сетевой организацией, которой должны быть переданы в управление все электросети организации в случае лишения ее статуса ТСО). Компании, по словам адвоката, им ответили, что в соответствии с решением суда они соответствуют критериям ТСО, следовательно обязанности по передаче электросетей у них не возникает.
Конфликтная ситуация может привести к тому, что без электроэнергии могут остаться такие крупные организации, как самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») или операторы сотовой связи.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», также во вторник правление агентства по тарифам приняло решение о лишении статуса ТСО и АО «Ульяновская городская электросеть» (100% в собственности города). Основанием тоже стало несоответствие критериям ТСО (до октября УльГЭС было МУПом и электросетевое хозяйство находилось у него в хозяйственном ведении). После этого решения город фактически лишается электросетевого хозяйства и возможности управления им.