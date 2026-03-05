Президент США Дональд Трамп назвал Испанию лузером. По его словам, Мадрид «очень враждебен к НАТО». Американский президент напомнил об отказе Испании увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«У нас много победителей, но Испания — лузер. Они не платят свои взносы — они единственные, кто проголосовал против пятипроцентного платежа, и они очень враждебно настроены ко всем»,— сказал господин Трамп New York Post.

Дональд Трамп добавил, что «очень разочарован» премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Американский президент обвинил его в том, что Великобритания отказывается сотрудничать с Пентагоном.

3 марта господин Трамп заявил, что намерен прекратить торговые отношения США с Испанией. При этом американская сторона продолжит использовать военные базы в Испании для операции против Ирана, несмотря на отказ Мадрида, подчеркнул Дональд Трамп.

В июне 2025 года правительство Испании отклонило предложение генсека НАТО Марка Рютте увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2032 году. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что такая мера была бы «не только неразумной, но и контрпродуктивной».