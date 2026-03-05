Reuters: «Хезболла» разместила своих элитных бойцов на юге Ливана

Движение «Хезболла» разместила на юге Ливана подразделение сил специальных операций (ССО) «Силы аль-Хаджа Радвана» для борьбы с Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Бойцы движения ушли из региона два года назад после заключенного с Израилем соглашения о прекращении огня.

Размещение ССО в приграничных районах Ливана стало ответом на начало 2 марта израильской операции против «Хезболлы», когда израильские войска вошли на юг Ливана, чтобы защитить от обстрелов приграничные регионы Израиля. Тогда ЦАХАЛ призвал жителей 50 населенных пунктов Ливана эвакуироваться из-за предстоящих атак по объектам организации. При ударах по разным районам Ливана погиб 31 человек, еще 149 получили ранения.

По информации Reuters, члены элитных сил «Радвана» получили приказ вступить в бой с израильскими войсками и блокировать продвижение израильских танков в Южном Ливане.

Николай Зубов