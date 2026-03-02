Ливан заявил о более чем 30 погибших при ударах Израиля

В результате ударов Израиля по разным районам Ливана погиб 31 человек, еще 149 граждан получили ранения. Эти данные приводятся в отчете центра экстренных ситуаций при ливанском Минздраве, передает «РИА Новости».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Израильская армия сегодня призвала эвакуироваться жителей 50 населенных пунктов Ливана в преддверии атаки по объектам «Хезболлы».

