ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей 50 населенных пунктов Ливана

ЦАХАЛ обратился к жителям 50 населенных пунктов Ливана с призывом эвакуироваться из своих домов в преддверии атаки по объектам «Хезболлы». Военнослужащие потребовали отойти от зданий как минимум на километр.

«Деятельность "Хезболлы" вынуждает Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовать против нее, ЦАХАЛ не хочет причинить вам вред»,— сообщила представительница израильской армии Элла Вавейя в соцсети X. Среди городов, которые могут попасть под удар, перечислены как мелкие поселения, так и несколько крупных городов, как Бинт-Джубайль.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Ирана и ударила по территории Израиля. Армия страны пообещала нанести ответный удар.