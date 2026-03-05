На Кубани средняя цена нового автомобиля выросла до 2,77 млн рублей

В Краснодарском крае по итогам февраля 2026 года средняя стоимость нового автомобиля составила 2,77 млн руб., увеличившись на 4,6% по сравнению с январем. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе Авто.ру Бизнес.

При этом ряд популярных моделей в регионе подешевел. Сильнее всего снизилась цена на Livan X6 Pro (на 5,1%, до 2,33 млн руб.), Lada Aura (на 3,4%, до 2,41 млн руб.), Lada Niva Legend (на 2,1%, до 1,22 млн руб.), Lada Niva Travel (на 1,7%, до 1,58 млн руб.) и Changan Hunter Plus (на 1,4%, до 3,81 млн руб.).

В целом по России в феврале средняя стоимость нового автомобиля российского производителя снизилась ниже 2 млн руб. и составила 1,99 млн руб. При этом средняя цена новых автомобилей китайских марок осталась на уровне 3,94 млн руб. С начала года объем предложения российских брендов на рынке вырос на 7%, китайских — на 1%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край занял третье место в России по доле качественных подержанных автомобилей. Порядка 19,8% объявлений о продаже машин с пробегом в регионе соответствуют критериям привлекательности для выкупа.

Анна Гречко