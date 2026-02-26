Кубань вошла в топ-3 регионов РФ по доле качественных подержанных авто

Краснодарский край занял третье место в России по доле качественных подержанных автомобилей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авто.ру Бизнес» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Порядка 19,8% объявлений о продаже машин с пробегом в регионе соответствуют критериям привлекательности для выкупа. К этой категории относятся транспортные средства не старше семи лет, с пробегом до 150 тыс. км, не более чем с тремя владельцами и одним ДТП.

По всей стране доля таких предложений за полгода увеличилась на 0,7 процентного пункта и достигла 18,8%. Первое место занимают Москва и Московская область с почти 23% объявлений. На второй строчке расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем более 20%.

Четвертую и пятую позицию в рейтинге заняли Татарстан (19,4%) и Тюменская область (19,3%). Реже всего автомобили, соответствующие указанным критериям, встречаются в Тульской (чуть более 15% от общего числа объявлений о продаже подержанных машин в регионе), Волгоградской (почти 15%) и Калужской (14,8%) областях, а также в Красноярском крае (13,6%) и Республике Коми (12,5%).

Аналитики связывают высокую концентрацию качественных машин в Краснодарском крае с активным обновлением автопарка и миграцией транспорта между регионами.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по итогам первого полугодия 2025 года Краснодарский край стал одним из лидеров Южного федерального округа по доступности подержанных Lada Vesta. Для покупки данной модели автомобиля жителям региона в среднем требуется 13,5 медианной зарплаты.

Анна Гречко