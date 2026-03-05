Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Ростовской области решили протестировать цифровой рубль на ФК «Ростов»

Правительство Ростовской области планирует протестировать цифровой рубль на ФК «Ростов». Клуб получит следующие субсидии именно в этой валюте, сообщил министр экономики региона Павел Павлов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас правительство региона занимается разработкой смарт-контракта для ростовского клуба. На примере субсидии для ФК «Ростов» планируется отследить финансовые операции и расходы.

Полноценное внедрение цифрового рубля в Ростовской области и в ряде других регионов в рамках пилотного проекта намечено на 1 июля 2027 года.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в бюджет Ростовской области на 2026-2028 годы не включили строку о финансировании ФК «Ростов» в форме грантов.

Мария Хоперская

Новости компаний Все