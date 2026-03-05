Власти Ростовской области решили протестировать цифровой рубль на ФК «Ростов»

Правительство Ростовской области планирует протестировать цифровой рубль на ФК «Ростов». Клуб получит следующие субсидии именно в этой валюте, сообщил министр экономики региона Павел Павлов.

Сейчас правительство региона занимается разработкой смарт-контракта для ростовского клуба. На примере субсидии для ФК «Ростов» планируется отследить финансовые операции и расходы.

Полноценное внедрение цифрового рубля в Ростовской области и в ряде других регионов в рамках пилотного проекта намечено на 1 июля 2027 года.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в бюджет Ростовской области на 2026-2028 годы не включили строку о финансировании ФК «Ростов» в форме грантов.

Мария Хоперская