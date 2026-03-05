Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В бюджет Ростовской области не включили финансирование ФК «Ростов»

Власти Ростовской области не включили в бюджет на 2026-2028 годы строку о финансировании ФК «Ростов» в форме грантов. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министра спорта региона Алексея Обвинцева.

Фото: Василий Дерюгин

Клуб получал поддержку в рамках постановления №28, которое позволяет выдавать гранты коммерческим организациям. Деньги шли на покрытие затрат по подготовке и участию спортивных команд Ростовской области в соревнованиях. В прошлом году такую поддержку получали 18 профессиональных клубов.

«В настоящее время на региональном уровне прорабатываются механизмы продолжения оказания финансовой поддержки профессиональным командам в 2026 году», — отметил Обвинцев.

Мария Хоперская

