Песков заявил о паузе в переговорах по Украине «по объективным причинам»

Переговоры США, России и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта приостановлены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас американская сторона «занята другими делами».

«Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы. Мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза. Понятно, что как посредники, роль которых мы высоко ценим, американцы сейчас заняты другими делами»,— сказал господин Песков в комментарии «Вестям». До этого пресс-секретарь российского президента отмечал, что на темп переговорного процесса операция США против Ирана не влияет.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес удары по американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны» с Ираном. Власти Ирана заявили о готовности продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».

